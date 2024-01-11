انطلاق محاكمة اسرائيل بتهم “الابادة” أمام محكمة العدل الدولية
هبة بريس - وكالات
بدأت، اليوم الخميس، جلسة محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وقال محكمة العدل الدولية إن جنوب أفريقيا تؤكد أن أعمال إسرائيل في غزة “إبادة جماعية”.
وأضافت محكمة العدل الدولية أن دعوى جنوب أفريقيا تطالب بالحصانة للمدنيين في غزة، كما تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
الدعوى تقدمت بها جنوب إفريقيا، ويقول خبراء إنها تستند إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي دعا في نوفمبر الماضي لقصف قطاع غزة بقنبلة نووية.
وشكلت إسرائيل فريقا للدفاع للمساعدة في دفع التهمة عنها، بدعوى أن تلك التصريحات “لا تعكس رؤية الحكومة”. ويقول خبراء إن نظر الجلسات لن يستمر طويلا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
إن شاء الله تعالى نتمنى ذالك ..
جلسة محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل😂.جنوب إفريقيا تدين الرب الأعلى.هل هناك من يجرؤ أن يدين آل الروتشيلد.😝
نتمنى من محكمة العدل الدولية أن تصدر حكمها بنزاهة ..
اللهم احفظ الإسلام والمسلمين وانصر الحق..
العالم بأسره ينتظر هاته المحاكمة العادلة..
الإبادة الجماعية التي قامت بها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الشقيق أمر غير مقبول..
اللهم انتقم منهم أشد انتقام..
جنوب أفريقيا قامت بواجبها الدولي تجاه قضية انسانية أما نحن يجمع بيننا و بين الفلسطينين الأخوة في الإسلام، العرق العربي لم يحرك نظام عربي مسلم ساكنا و كأن فلسطين من كوكب آخر. يا سلام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.