حماس تنفي طرح مبادرة قطرية تشمل خروج قادتها من غزة

2024-01-10 / 23:14
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هبة بريس _ وكالات

نفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، طرح مبادرة قطرية تتضمن إحدى بنودها خروج قادة الحركة من قطاع غزة.

جاء ذلك وفق القيادي في الحركة أسامة حمدان خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق، قالت القناة 13 الإسرائيلية إنه “تم تسليم اقتراح جديد إلى إسرائيل من قطر، لإطلاق سراح جميع (الأسرى الإسرائيليين بغزة) على عدة مراحل، معظمها سيأتي قرب نهاية الصفقة وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع”.

وذكرت القناة العبرية أن الاقتراح يتضمن خروج قادة “حماس” من قطاع غزة، فيما لم يتم تأكيد ذلك رسميا من إسرائيل أو قطر.

وقال حمدان، في إجابته على سؤال حول ما أوردته القناة: “من حيث المبدأ لا توجد مبادرة من هذا النوع”.

وتابع: “الشعب لم يغادر أرضه، فما بالكم بالمقاومة التي تدافع عن الشعب، الحديث عن خروج المقاومة ومغادرة أرضها وهم، كما أن فكرة نزع سلاح المقاومة ساذجة ولا تنم عن إدراك لحقائق الأمور”.

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