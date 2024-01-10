حركة الشباب الصومالية تحتجز مروحية تابعة للأمم المتحدة

هبة بريس _ وكالات

قال مسؤول بالجيش الصومالي الأربعاء إن مسلحين من حركة الشباب احتجزوا طائرة هليكوبتر كانت تقل رجلين صوماليين وعدة أجانب بعدما هبطت اضطراريا في منطقة تسيطر عليها الحركة.

وقال الميجر حسن علي لرويترز إن الطائرة واجهت عطلا بعد الإقلاع من مدينة بلدوين في وسط الصومال قبل أن تهبط بالقرب من قرية هندهير المتاخمة لإقليم جلجدود.

وأضاف “كانت تقل رجلين صوماليين وعدة أجانب فضلا عن مستلزمات طبية، وكان من المفترض أن تنقل جنودا مصابين من إقليم جلجدود”.

وقال موظف بالأمم المتحدة طالبا عدم نشر اسمه إن الطائرة تتبع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال وإن طاقمها يضم خمسة أجانب.

وقال مصدران مطلعان بالأمم المتحدة لرويترز إن الطائرة كانت تقل تسعة ركاب.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من هويات المحتجزين أو جنسياتهم.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين صوماليين، إن الحركة تمكنت من القبض على ستة من الركاب بينما فر اثنان وقُتل آخر. ولم تتضح الظروف التي قُتل فيها الشخص.

وتشن حركة الشباب التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة تمردا على الحكومة الصومالية منذ 2006 في مسعى لفرض حكمها استنادا إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

ورغم تمكن الحكومة من طرد المسلحين من عدة مناطق منذ منتصف العقد الماضي، تسيطر الحركة على أراض بجنوب ووسط الصومال، وتواصل استهداف المدنيين وشن هجمات على منشآت عسكرية.

ولم يرد بعد متحدثون باسم الحكومة الصومالية والأمم المتحدة على طلبات للتعليق.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp