حموشي يهنئ بشرى كربوبي بمناسبة تتوجيها بجائزة أفضل حكم عربي لكرة القدم

2024-01-10 / 20:18
9
هبة بريس

خبر

هنأ المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مفتش الشرطة ممتاز بشرى كربوبي، بمناسبة تتوجيها بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق الرياضي كأفضل حكم عربي لكرة القدم، *وهو التتويج الذي يعزز إشعاع المملكة المغربية، ويشرف المديرية العامة للأمن الوطني، ويكرم المرأة المغربية والمرأة الشرطية على وجه التحديد.*

وبهذه المناسبة، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني اتصالا هاتفيا مع موظفة الشرطة بشرى كربوبي، أشاد فيها بتألقها الرياضي على المستوى الوطني والدولي، كما أشاد فيها بحسها المهني العالي وحرصها على التوفيق بين مهامها الوظيفية في خدمة المواطنين والتزاماتها الرياضية.

كما عبر عبد اللطيف حموشي خلال هذا الاتصال عن اعتزازه البالغ وتقديره العميق للتفوق والريادة التي أظهرتهما موظفة الشرطة بشرى كربوبي، من خلال تفوقها في إدارة مباريات كرة قدم على المستوى القاري والدولي، وهو ما أهّلها لحمل الشارة الدولية خلال منافسات كأس أمم إفريقيا المقبلة بدولة الكوت ديفوار.

وتجسد هذه التهنئة الخاصة العناية الكبيرة التي ما فتئ يوليها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لموظفات وموظفي الشرطة الذين تميزوا في مجالات أمنية ورياضية، وشرفوا بلادهم ومؤسستهم الأمنية، وساهموا في إشعاع المملكة المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يذكر أن مفتش الشرطة ممتاز بشرى كربوبي فازت، صباح اليوم الأربعاء، بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق الرياضي باعتبارها “أفضل حكم عربي لكرة القدم”، وذلك في حفل أقيم في منطقة “الجيمرة” بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of توقيف قاصرين لاشتباه تورطهما في المس بسلامة السير على السكك الحديدية

توقيف قاصرين لاشتباه تورطهما في المس بسلامة السير على…

2024-01-10 / 21:14
Photo of إفران على موعد الإحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة

إفران على موعد الإحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة

2024-01-10 / 20:39
Photo of الملك يصدر عفوه على 1381 شخصا بمناسبة ذكرى 11 يناير

الملك يصدر عفوه على 1381 شخصا بمناسبة ذكرى 11…

2024-01-10 / 20:26
Photo of المديرية الإقليمية بسيدي بنور تطلع الرأي العام على مستجدات المنظومة التربوية بالإقليم

المديرية الإقليمية بسيدي بنور تطلع الرأي العام على مستجدات…

2024-01-10 / 20:08
Photo of بنسعيد يتباحث مع نظيره البلغاري حول آفاق التعاون الثقافي الثنائي

بنسعيد يتباحث مع نظيره البلغاري حول آفاق التعاون الثقافي…

2024-01-10 / 19:57
Photo of اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وجامعة كرة القدم وجمعية الإعلام والناشرين

اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وجامعة كرة…

2024-01-10 / 19:49
Photo of اكادير : المتورطون في قضية السطو على ” الخزنة الحديدية “ينتظرون مصيرهم

اكادير : المتورطون في قضية السطو على ” الخزنة…

2024-01-10 / 19:38

10 دول إفريقية من أصل 13 صوتت لصالح ترؤس…

2024-01-10 / 19:28
Photo of وزير الفلاحة يؤكد وفرة المنتجات الغذائية لشهر رمضان

وزير الفلاحة يؤكد وفرة المنتجات الغذائية لشهر رمضان

2024-01-10 / 18:42
Photo of “مقاربة التقليص من أضرار المخدرات” محور يوم دراسي ببركان

“مقاربة التقليص من أضرار المخدرات” محور يوم دراسي ببركان

2024-01-10 / 17:21

‫9 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق