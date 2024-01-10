حموشي يهنئ بشرى كربوبي بمناسبة تتوجيها بجائزة أفضل حكم عربي لكرة القدم

هبة بريس

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هنأ المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مفتش الشرطة ممتاز بشرى كربوبي، بمناسبة تتوجيها بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق الرياضي كأفضل حكم عربي لكرة القدم، *وهو التتويج الذي يعزز إشعاع المملكة المغربية، ويشرف المديرية العامة للأمن الوطني، ويكرم المرأة المغربية والمرأة الشرطية على وجه التحديد.*

وبهذه المناسبة، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني اتصالا هاتفيا مع موظفة الشرطة بشرى كربوبي، أشاد فيها بتألقها الرياضي على المستوى الوطني والدولي، كما أشاد فيها بحسها المهني العالي وحرصها على التوفيق بين مهامها الوظيفية في خدمة المواطنين والتزاماتها الرياضية.

كما عبر عبد اللطيف حموشي خلال هذا الاتصال عن اعتزازه البالغ وتقديره العميق للتفوق والريادة التي أظهرتهما موظفة الشرطة بشرى كربوبي، من خلال تفوقها في إدارة مباريات كرة قدم على المستوى القاري والدولي، وهو ما أهّلها لحمل الشارة الدولية خلال منافسات كأس أمم إفريقيا المقبلة بدولة الكوت ديفوار.

وتجسد هذه التهنئة الخاصة العناية الكبيرة التي ما فتئ يوليها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لموظفات وموظفي الشرطة الذين تميزوا في مجالات أمنية ورياضية، وشرفوا بلادهم ومؤسستهم الأمنية، وساهموا في إشعاع المملكة المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يذكر أن مفتش الشرطة ممتاز بشرى كربوبي فازت، صباح اليوم الأربعاء، بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق الرياضي باعتبارها “أفضل حكم عربي لكرة القدم”، وذلك في حفل أقيم في منطقة “الجيمرة” بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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