اختطاف فتاة بمباركة البوليساريو يعيد قضية اتجار الجبهة بالبشر الى الواجهة

2024-01-10 / 10:25
0
اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

وجدت قيادة عصابة “البوليساريو”، نفسها في مأزق جديد ، بعد فضيحة اختطاف فتاة صغيرة في مخيم تندوف حين قدومها لرؤية عائلتها، واحراق وثائقها من جواز سفر وغيره، في انتهاك جديد ينضاف إلى رصيد الانفصاليين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وبحسب منتدى مؤيدي الحكم الذاتي في مخيمات تندوف “فورساتين”، فان عملية الاختطاف ، قام بها شخص له سوابق في المجال ، تولى مهمة استعادة فتاة قاصر، كانت تقيم لدى عائلة اسبانية وخلال زيارة لعائلتها البيولوجية بالمخيمات، قامت الأم بحرق وثائقها وجواز سفرها لإبقائها معها بصفة نهائية، ولأن العائلة الاسبانية سعت بكل السبل لاستعادة الفتاة، فقد تدخلت قيادة البوليساريو كعادتها للعب على الحبلين، فسهلت للمختطف التراخيص اللازمة لتهريب الفتاة من المخيمات إلى وهران تمهيدا لنقلها إلى اسبانيا، قبل أن ينكشف الأمر .

قضية اختطاف الفتاة من مخيمات تندوف تشكل نقطة سوداء أخرى في سجل الانتهاكات الجسيمة التي تقترفها جبهة البوليساريو الانفصالية في حق الأطفال والنساء داخل المخيمات ، التي أضحت مرتعا لنشاط شبكات الاتجار بالبشر بمباركة قيادة البوليساريو التي اغتنت على حساب معاناة المحتجزين.

جبهة البوليساريو الانفصالية التي باركت عملية اختطاف الفتاة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للمختطف داخل المخيمات لاتزال تعامل فئة كبيرة من المحتجزين بمنطق “الرق” حيث يتم بيعهم وشراؤهم خصوصا النساء والأطفال الذين يجدون أنفسهم معرضين لأبشع الانتهاكات، بما في ذلك الاغتصاب والأشغال الشاقة والتجنيد القصري في صفوف مجموعات إرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب البشر من دول إفريقيا نحو القارة الأوروبية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بايتاس: بلادنا تسير في مسار تفعيل الأمازيغية بخطى تابثة

بايتاس: بلادنا تسير في مسار تفعيل الأمازيغية بخطى تابثة

2024-01-10 / 14:04
Photo of انتخاب المغرب على حساب جنوب افريقيا لرئاسة مجلس حقوق الانسان

انتخاب المغرب على حساب جنوب افريقيا لرئاسة مجلس حقوق…

2024-01-10 / 11:51
Photo of بنسعيد يؤكد على دور الثقافة في تمتين الروابط بين المغرب والسنغال

بنسعيد يؤكد على دور الثقافة في تمتين الروابط بين…

2024-01-09 / 19:00
Photo of قريبا … الرباح يُطلق مبادرة “الوطن أولا ودائما”

قريبا … الرباح يُطلق مبادرة “الوطن أولا ودائما”

2024-01-09 / 18:19
Photo of شباط لـ”بنموسى”: “الأستاذ هو اللي قراك ووصلك لهاد المنصب”

شباط لـ”بنموسى”: “الأستاذ هو اللي قراك ووصلك لهاد المنصب”

2024-01-08 / 16:03
Photo of السنتيسي لـ”بنموسى”: “إضافة أسبوع لن يعوض ضياع ثلث السنة الدراسية”

السنتيسي لـ”بنموسى”: “إضافة أسبوع لن يعوض ضياع ثلث السنة…

2024-01-08 / 15:38
Photo of القمة الكورية الافريقية ..سيول تصدم الجزائر وترفض حضور “مرتزقة البوليساريو “

القمة الكورية الافريقية ..سيول تصدم الجزائر وترفض حضور “مرتزقة…

2024-01-07 / 20:20
Photo of رهانات الدبلوماسية المغربية خلال 2024 ..”قضية الصحراء على رأس الأولويات “

رهانات الدبلوماسية المغربية خلال 2024 ..”قضية الصحراء على رأس…

2024-01-06 / 18:12
Photo of ” جرار ” الشمال يجمد عضوية 3 مستشارين

” جرار ” الشمال يجمد عضوية 3 مستشارين

2024-01-05 / 20:01
Photo of الجزائر تعاقب دولا افريقية تقربت من المغرب ..”ضيق أفق” لجنرالات العسكر

الجزائر تعاقب دولا افريقية تقربت من المغرب ..”ضيق أفق”…

2024-01-05 / 19:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق