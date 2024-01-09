محمد اوزين

أوزين يدعو أعضاء حزبه للاحتفاء بالسنة الأمازيغية

2024-01-09 / 22:04
0
هبة بريس _ ع المحياوي

أهاب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، بكافة تنظيمات الحزب المحلية والاقليمية والجهوية وبالمنظمات الموازية، الاحتفاء بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2974، من خلال إقامة فعاليات وأبواب مفتوحة يوم 13 يناير 2024 من أجل تسليط الضوء على مختلف تعبيرات اللغة والثقافة الأمازيغية كمكون هوياتي وطني راسخ الجذور.

ووفق بلاغ توصلت جريدة “هبة بريس ” بنسخة منه، قررت الأمانة العامة للحزب تتويج هذه الفعاليات بتنظيم تظاهرة وطنية كبرى يوم 20 يناير 2024 في إقليم الخميسات، “وهي تظاهرة علاوة على طابعها الاحتفالي وعلى رمزية اختيار المكان الذي ارتبط به الزعيم التاريخي المرحوم المحجوبي أحرضان الذي سخر حياته للدفاع عن الأمازيغية، نريدها أيضا مناسبة لإعلان مبادرات مستدامة تأخذ بعين الاعتبار الرهانات والتحديات التي لا تزال مطروحة أمام التفعيل الحقيقي والملموس لدسترة المكون الهوياتي الأمازيغي، ولاسيما في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة في المناطق الأمازيغية”، وفق ما جاء في البلاغ

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of هل يسعى المغرب لتصدير الأسلحة ؟؟

هل يسعى المغرب لتصدير الأسلحة ؟؟

2024-01-09 / 23:19
Photo of 2024 .. البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو بالمغرب إلى 3,1%

2024 .. البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو بالمغرب…

2024-01-09 / 21:51
Photo of الصخيرات : ايداع ثلاث دركيين السجن بسبب” المخدرات الصلبة”

الصخيرات : ايداع ثلاث دركيين السجن بسبب” المخدرات الصلبة”

2024-01-09 / 21:09
Photo of بلينكن: العدد اليومي للقتلى في غزة مرتفع للغاية

بلينكن: العدد اليومي للقتلى في غزة مرتفع للغاية

2024-01-09 / 20:38
Photo of دار الموظف بإنزكان في خطر.. هل ينتهي المشروع السكني في “السيزي” ؟

دار الموظف بإنزكان في خطر.. هل ينتهي المشروع السكني…

2024-01-09 / 20:20
Photo of نشر أخبار زائفة في قضية “إسكوبار الصحراء “…تحقيق للنيابة العامة في الموضوع

نشر أخبار زائفة في قضية “إسكوبار الصحراء “…تحقيق للنيابة…

2024-01-09 / 20:14
Photo of أيت الطالب..”الاطباء النفسيين” لا يتجاوز عددهم 2644 طبيبا

أيت الطالب..”الاطباء النفسيين” لا يتجاوز عددهم 2644 طبيبا

2024-01-09 / 19:47
Photo of من المغرب والجزائر… 6618 مهاجرًا فُقدوا خلال محاولة الوصول إلى إسبانيا

من المغرب والجزائر… 6618 مهاجرًا فُقدوا خلال محاولة الوصول…

2024-01-09 / 19:22
Photo of “المياه والغابات” تستبعد رواية وجود ” أسد” بغابة خنيفرة وولماس

“المياه والغابات” تستبعد رواية وجود ” أسد” بغابة خنيفرة…

2024-01-09 / 18:46
Photo of “المنصوري”تكشف عن المدن أكثر طلبا لدعم السكن

“المنصوري”تكشف عن المدن أكثر طلبا لدعم السكن

2024-01-09 / 18:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق