تاونات.. العطش يخرج العشرات من سكان جماعة الورتزاغ في مسيرة احتجاجية

هبة بريس _ فاس

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة، أن العشرات من ساكنة دوار الجبلي التابع للنفوذ الترابي لجماعة الورتزاغ بإقليم تاونات خرجت يوم أمس الاثنين، في مسيرة احتجاجية على ظهور الدواب بسبب ندرة الماء الصالح للشرب .

و أضاف ذات المصدر، أن المحتجون قطعوا عشرات الكيلومترات فوق دوابهم وعلى أقدامهم رافعين الأعلام الوطنية ، ومرددين شعارات تطالب المسؤولين وعلى رأسهم عامل تاونات بالتدخل من أجل حل مشاكلهم ومعاناتهم مع افتقار المنطقة للماء الصالح للشرب، وتجاهل مطالبهم مند سنوات طويلة وازداد حدة مع تعاقب سنوات الجفاف الأخيرة على الإقليم .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp