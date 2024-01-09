ماكرون يعين غابرييل أتال رئيسا للحكومة الفرنسية
هبة بريس - وكالات
عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، غابرييل أتال رئيسا للحكومة خلفا لإليزابيث بورن.
وفي أول تعليق له على الموضوع، أكد أتال أنه “سيبقى دائمًا إلى جانب قطاع التعليم”، بعد أن كان وزيرًا للتربية في حكومة بورن.
وسيكون أتال أصغر رئيس للحكومة في تاريخ فرنسا، حيث يبلغ من العمر 34 عامًا.
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3 تعليقات
ماكرون لا يعرف كيفية التسيير ولا التنظيم
لماذا تمت اقالة إليزابيث بورن
لا أعتقد أنه يلم بجميع مطلبات المجتمع الفرنسي ،صحيح ان فريقا من الخبراء سيوفر له إنما الفصل في الأمور يعود لرئيس الحكومة والا سيكون في الواجهة وشخص اخر في الظل .انا لست ضد الشباب ولكن بلد بحجم فرنسا وعضو دائم بجلس الأمن ودولة مؤثرة داخل اوربا والعالم تتطلب النضج والتجربة والدليل هو ماكرون تقلد الرئاسة وهو شاب ولم تجن ف نسا من قيادته لها سوى الكوارث .