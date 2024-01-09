جريمة بشعة تهز تونس.. قطع ابنته وأخفاها في الثلاجة مدة سنة
هبة بريس - وكالات
استيقظت تونس، اليوم الثلاثاء، على وقع جريمة فظيعة بمحافظة سوسة وسط البلاد، وذهبت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 14عاما.
وفي التفاصيل، كشف مسؤول قضائي، أن الشرطة التونسية ألقت القبض على رجل قتل ابنته في يناير 2023، ثم عمد إلى الاحتفاظ بجثتها في ثلاجة بيته، قبل أن يقرّر لاحقا إلقاءها في الوادي.
وأكد المتحدث كذلك “العثور على رأس الضحية في منزل مهجور بالمنطقة”، مضيفا “أن المشتبه به اعترف بالتهمة المنسوبة إليه”.
كما اعترف أن سبب ارتكاب جريمته الوحشية يرجع “إلى عدم رضاه عن سلوك ابنته”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Yarbi
هذآ الشخص مريض نفسيا لان كيف يعقل انسقنا أبنائه ويضعهما في الثلاجة لمدة سنة ,
مهما كانت الأسباب لماذا القتل بهذه الطريقة البشعة ???
سنة بأكملها ولم يبلغون عليه وبالأخص الأقرب اليه هذا لايصدق !!!
إنه خبر محزن جدا ومؤلم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ آلعظيم
كيفما كانت المشاكل الأسرية لا يمكنه ان يتجرأ ويفعل مثل ذالك الأفعال الأجرامية في حق هؤلاء الأبناء حسبنا الله ونعم آلوكيل
يجب على السلطات التونسية تطبيق عليه الإعدام على هذا القاتل الذي قتل أبنائه بهذه الطريقة البشعة
اللهم هذآ منكر في حق هؤلاء الأبناء الأبرياء الذين لا ذنب لهم
قال تعالى في كتابه الحكيم )ذو من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما)