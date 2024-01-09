جريمة بشعة تهز تونس.. قطع ابنته وأخفاها في الثلاجة مدة سنة

2024-01-09 / 12:58
10
هبة بريس - وكالات

استيقظت تونس، اليوم الثلاثاء، على وقع جريمة فظيعة بمحافظة سوسة وسط البلاد، وذهبت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 14عاما.

وفي التفاصيل، كشف مسؤول قضائي، أن الشرطة التونسية ألقت القبض على رجل قتل ابنته في يناير 2023، ثم عمد إلى الاحتفاظ بجثتها في ثلاجة بيته، قبل أن يقرّر لاحقا إلقاءها في الوادي.

وأكد المتحدث كذلك “العثور على رأس الضحية في منزل مهجور بالمنطقة”، مضيفا “أن المشتبه به اعترف بالتهمة المنسوبة إليه”.

كما اعترف أن سبب ارتكاب جريمته الوحشية يرجع “إلى عدم رضاه عن سلوك ابنته”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ماكرون يعين غابرييل أتال رئيسا للحكومة الفرنسية

ماكرون يعين غابرييل أتال رئيسا للحكومة الفرنسية

2024-01-09 / 13:30
Photo of “حماس” تدعو الدول الإسلامية الى دعمها بـ”السلاح”

“حماس” تدعو الدول الإسلامية الى دعمها بـ”السلاح”

2024-01-09 / 12:07
Photo of أزيد من 13.5 مليون شخص.. رقم قياسي تاريخي لعدد المعتمرين سنة 2023

أزيد من 13.5 مليون شخص.. رقم قياسي تاريخي لعدد…

2024-01-09 / 10:00
Photo of غزة .. مقت.ل فردين جديدين من عائلة الإعلامي وائل الدحدوح

غزة .. مقت.ل فردين جديدين من عائلة الإعلامي وائل…

2024-01-09 / 09:25
Photo of زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب ولاية ملاطية التركية

زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب ولاية ملاطية التركية

2024-01-08 / 23:16
Photo of بلينكن يصل إلى إسرائيل للتباحث حول الحرب على غزة

بلينكن يصل إلى إسرائيل للتباحث حول الحرب على غزة

2024-01-08 / 22:19
Photo of ” فيلدرز” يسحب اقتراحا بحظر المساجد والقرآن

” فيلدرز” يسحب اقتراحا بحظر المساجد والقرآن

2024-01-08 / 21:19
Photo of مصر تنفي وجود ترتيبات مع إسرائيل بشأن محور “فيلادلفيا”

مصر تنفي وجود ترتيبات مع إسرائيل بشأن محور “فيلادلفيا”

2024-01-08 / 20:25
Photo of الرئاسة الفرنسية : استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن

الرئاسة الفرنسية : استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن

2024-01-08 / 18:53
Photo of قبيل انطلاق كأس أمم افريقيا.. ساديو ماني يحتفل بزفافه

قبيل انطلاق كأس أمم افريقيا.. ساديو ماني يحتفل بزفافه

2024-01-08 / 17:04

‫10 تعليقات

  7. كيفما كانت المشاكل الأسرية لا يمكنه ان يتجرأ ويفعل مثل ذالك الأفعال الأجرامية في حق هؤلاء الأبناء حسبنا الله ونعم آلوكيل

    رد

  8. يجب على السلطات التونسية تطبيق عليه الإعدام على هذا القاتل الذي قتل أبنائه بهذه الطريقة البشعة

    رد

  10. قال تعالى في كتابه الحكيم )ذو من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما)

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق