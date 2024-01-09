جريمة بشعة تهز تونس.. قطع ابنته وأخفاها في الثلاجة مدة سنة

هبة بريس - وكالات

استيقظت تونس، اليوم الثلاثاء، على وقع جريمة فظيعة بمحافظة سوسة وسط البلاد، وذهبت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 14عاما.

وفي التفاصيل، كشف مسؤول قضائي، أن الشرطة التونسية ألقت القبض على رجل قتل ابنته في يناير 2023، ثم عمد إلى الاحتفاظ بجثتها في ثلاجة بيته، قبل أن يقرّر لاحقا إلقاءها في الوادي.

وأكد المتحدث كذلك “العثور على رأس الضحية في منزل مهجور بالمنطقة”، مضيفا “أن المشتبه به اعترف بالتهمة المنسوبة إليه”.

كما اعترف أن سبب ارتكاب جريمته الوحشية يرجع “إلى عدم رضاه عن سلوك ابنته”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp