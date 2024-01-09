“حماس” تدعو الدول الإسلامية الى دعمها بـ”السلاح”

2024-01-09 / 12:07
0
هبة بريس - وكالات

طالب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية الدول الإسلامية “بدعم المقاومة بالسلاح” لمواجهة إسرائيل في قطاع غزة.

وقال هنية في كلمة له أمام مؤتمر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن “دور الأمة وعلمائها دور كبير على محور دعم المقاومة، ونرى أن دول العالم تصب السلاح إلى الاحتلال عبر جسور جوية وحاملات طائرات، وآن الأوان لدعم المقاومة بالسلاح، لأن هذه معركة الأقصى، وليست معركة الشعب الفلسطيني وحده”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” أن إسرائيل بدأت الترويج للانتقال إلى المرحلة الثالثة من حربها على قطاع غزة والتي ستسقط فيها مرة أخرى أمام مقاتلينا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ماكرون يعين غابرييل أتال رئيسا للحكومة الفرنسية

ماكرون يعين غابرييل أتال رئيسا للحكومة الفرنسية

2024-01-09 / 13:30
Photo of جريمة بشعة تهز تونس.. قطع ابنته وأخفاها في الثلاجة مدة سنة

جريمة بشعة تهز تونس.. قطع ابنته وأخفاها في الثلاجة…

2024-01-09 / 12:58
Photo of أزيد من 13.5 مليون شخص.. رقم قياسي تاريخي لعدد المعتمرين سنة 2023

أزيد من 13.5 مليون شخص.. رقم قياسي تاريخي لعدد…

2024-01-09 / 10:00
Photo of غزة .. مقت.ل فردين جديدين من عائلة الإعلامي وائل الدحدوح

غزة .. مقت.ل فردين جديدين من عائلة الإعلامي وائل…

2024-01-09 / 09:25
Photo of زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب ولاية ملاطية التركية

زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب ولاية ملاطية التركية

2024-01-08 / 23:16
Photo of بلينكن يصل إلى إسرائيل للتباحث حول الحرب على غزة

بلينكن يصل إلى إسرائيل للتباحث حول الحرب على غزة

2024-01-08 / 22:19
Photo of ” فيلدرز” يسحب اقتراحا بحظر المساجد والقرآن

” فيلدرز” يسحب اقتراحا بحظر المساجد والقرآن

2024-01-08 / 21:19
Photo of مصر تنفي وجود ترتيبات مع إسرائيل بشأن محور “فيلادلفيا”

مصر تنفي وجود ترتيبات مع إسرائيل بشأن محور “فيلادلفيا”

2024-01-08 / 20:25
Photo of الرئاسة الفرنسية : استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن

الرئاسة الفرنسية : استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن

2024-01-08 / 18:53
Photo of قبيل انطلاق كأس أمم افريقيا.. ساديو ماني يحتفل بزفافه

قبيل انطلاق كأس أمم افريقيا.. ساديو ماني يحتفل بزفافه

2024-01-08 / 17:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق