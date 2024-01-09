غزة .. مقت.ل فردين جديدين من عائلة الإعلامي وائل الدحدوح

هبة بريس - وكالات

قُتل ابنا أخ مدير مكتب قناة “الجزيرة” في غزة وائل الدحدوح، في غارة استهدفت، الإثنين، سيارتهما في رفح، على ما أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس وعدد من أقاربهما.

وقال ناطق باسم الوزارة، إنّ الجيش الإسرائيلي “قتل ثلاثة مواطنين مستهدفاً سيارة مدنية”، وتقدّم بتعازيه إلى وائل الدحدوح الذي خسر زوجته وأبناءه الثلاثة منذ بدء الصراع.

وأكد صحافي لوكالة “فرانس برس” أن الشقيقين محمد وأحمد الدحدوح هما ابنا أخ وائل، فيما أظهرت مشاهد صوّرتها الوكالة التدمير الذي طال سقف السيارة وعملية سحب جثة منها.

وكان محمد وأحمد الدحدوح، وهما محاسب ومهندس يبلغان 30 و26 عاماً بحسب أحد أقربائهما، يعيشان قبل الحرب مع عائلتهما في شمال الأراضي الفلسطينية قرب مدينة غزة، قبل أن يهربا إلى الجنوب ليصلا قبل أسبوعين إلى رفح.

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