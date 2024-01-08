مصر تنفي وجود ترتيبات مع إسرائيل بشأن محور “فيلادلفيا”

هبة بريس وكالات

نفى مصدر مصري مسؤول، ما وصفه بمزاعم إعلامية عن وجود تعاون مصري إسرائيلي فيما يخص محور صلاح الدين “فيلادلفيا”، بحسب قناة القاهرة الإخبارية المملوكة لجهاز المخابرات المصري.

ونقلت القناة عن المصدر قوله: مثل هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة.

ويمتد محور محور صلاح الدين “فيلادلفيا”، من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبًا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، التي تبلغ نحو 14 كيلومترًا.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد تحدثت عن تعثر المفاوضات بين القاهرة وتل أبيب في هذا الملف، حيث طلبت إسرائيل تركيب أجهزة استشعار على طول المحور لتنبيه إسرائيل في حال قيام حماس بمحاولات إعادة بناء الأنفاق وشبكة التهريب بعد الحرب، وتزويدها بإنذارات مباشرة في حال أرسلت أجهزة الاستشعار إشارات، والتمتع بحق إرسال مسيرات استطلاعية إلى المنطقة للمراقبة.

وأكدت الصحيفة أن مصر وافقت على تركيب أجهزة الاستشعار، لكنها رفضت الالتزام بتنبيه إسرائيل، أو السماح لها بإرسال مسيرات استطلاعية.

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