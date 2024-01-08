إحصائية صادمة: 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا في غزة

2024-01-08 / 10:00
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هبة بريس - وكالات

كشف بيان صادر عن منظمة إنقاذ الطفولة، أن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأفاد بيان المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أن تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تفيد أن “1000 طفل في غزة فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما منذ بداية الحرب”.

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال، تمت دون تخدير. ولفت في هذا السياق إلى عدم توفر الكوادر الطبية والمعدات الطبية اللازمة في القطاع.

وقال منسق شؤون المنظمة في فلسطين جيسون لي، إن “معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها”.

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‫9 تعليقات

  2. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم فرج عن جميع المسلمين يارب العالمين آللهم آمين اللهم انصر اخواننا في فلسطين..

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  3. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في المسجد الأقصى وفي غزة اللهم ارحم الشهداء امين يارب العالمين واطفالهم الأبرياء..

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  8. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. إنعدام الرحمة في قلوب الصهاينة وما يفعلونه في أطفال غزة..

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