إحصائية صادمة: 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا في غزة
هبة بريس - وكالات
كشف بيان صادر عن منظمة إنقاذ الطفولة، أن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأفاد بيان المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أن تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تفيد أن “1000 طفل في غزة فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما منذ بداية الحرب”.
وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال، تمت دون تخدير. ولفت في هذا السياق إلى عدم توفر الكوادر الطبية والمعدات الطبية اللازمة في القطاع.
وقال منسق شؤون المنظمة في فلسطين جيسون لي، إن “معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. غزة مسؤولية كل العرب ..
حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم فرج عن جميع المسلمين يارب العالمين آللهم آمين اللهم انصر اخواننا في فلسطين..
اللهم انصر اخواننا المستضعفين في المسجد الأقصى وفي غزة اللهم ارحم الشهداء امين يارب العالمين واطفالهم الأبرياء..
قلوبنا مع أهل فلسطين وغزة ..
فقدان العشرات من الأطفال يوميا بسبب العدوان الصهيوني..
اللهم اكتبهم مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا..
على العرب الوقوف مع الأزمة الفلسطينية التي تعيشها مع اسرائيل..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. إنعدام الرحمة في قلوب الصهاينة وما يفعلونه في أطفال غزة..
الإبادة الجماعية في غزة ..