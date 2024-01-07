ماكرون يستذكر ضحايا هجمات “شارلي إيبدو” و”هايبر كاشير”

2024-01-07 / 22:38
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هبة بريس- وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد مستذكرا الهجوم على مقر صحيفة “شارلي إيبدو”، ومتجر “هايبر كاشير”، إن “منفذي الهجمات حاولوا تدمير المجتمع لكن الفرنسيين متحدون دائما”.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضحايا الهجوم على مقر صحيفة “شارلي إيبدو”، ومتجر “هايبر كاشير” في عام 2015، مشيرا إلى أن الشعب لا يزال يحافظ على وحدته.

وكتب ماكرون في صفحته على منصة “إكس”: “في الفترة من 7 إلى 9 يناير 2015، أصبحت فرنسا هدفا للإرهاب، ومن خلال مهاجمة شارلي إيبدو وهايبر كاشير وضباط الشرطة، حاول الإرهابيون تدمير حرياتنا وتقسيمنا”.

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