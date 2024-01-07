القمة الكورية الافريقية ..سيول تصدم الجزائر وترفض حضور “مرتزقة البوليساريو “

هبة بريس - الرباط

تبحث كوريا الجنوبية آخر ترتيبات النسخة الأولى لقمتها مع الدول الافريقية المزمع عقدها في الرابع والخامس من شهر يونيو من السنة الجارية ، حيث وجهت الدعوة فقط للبلدان المعترف بها من طرف الأمم المتحدة .

وقالت مجلة “perspectivesmed” الإسبانية، إن كوريا الجنوبية قررت توجيه دعوات المشاركة في القمة الكورية الإفريقية، فقط للدول المعترف بها من طرف الأمم المتحدة، وذلك انسجاما مع موقفها الداعم لقرار الأمم المتحدة بشأن الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وبهذا تكون كوريا الجنوبية قد أعطت إشارات واضحة للجزائر بعدم قبول أي كيان وهمي في هذه القمة ، كما أن موقف سيول يأتي موافقا لسياستها الخارجية المبنية على الوضوح تجاه الدول التي تربطها معها علاقات متينة كما هو الشأن بالنسبة للمغرب حيث تعد المملكة أول دولة إفريقية تقيم علاقات دبلوماسية واقتصادية مع كوريا.

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