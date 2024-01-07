بعد حادث “ألاسكا”..”يونايتد إيرلاينز” توقف تحليق جميع طائرات “بوينغ 737 ماكس 9”

2024-01-07 / 19:44
1
هبة بريس -

أعلنت شركة الطيران “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية أنها أوقفت مؤقتا تحليق جميع طائراتها من طراز “بوينغ 737 ماكس 9″، وذلك بناء على طلب إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية.

وكانت شركة “آلاسكا إيرلاينز” أعلنت أمس السبت توقيف جميع أسطولها من هذا الطراز، بعد هبوط اضطراري لإحدى طائراتها إثر انفصال إحدى النوافذ عن هيكل الطائرة بعيد الإقلاع.

وأفادت “يونايتد إيرلاينز” في بيان “نحن نعمل مع إدارة الطيران الفدرالية لتوضيح عملية التفتيش ومتطلبات إعادة جميع طائرات ماكس 9 إلى الخدمة”.

وكان مدير إدارة الطيران الفدرالية، مايك ويتاكر، أشار إلى أن التوجيهات تفرض الفحص الفوري لبعض طائرات بوينغ 737 ماكس 9 قبل قيامها برحلة جديدة، مضيفا أن هذه العملية تتطلب ما بين 4 و8 ساعات لكل طائرة.

وتم تسليم نحو 218 نسخة من هذا الطراز حتى الآن، بحسب بيانات لشركة “بوينغ”.

وصدر القرار في أعقاب حادث وقع الجمعة بعيد إقلاع رحلة تابعة لشركة “ألاسكا إيرلاينز” من مطار بورتلاند الدولي، قرابة الخامسة عصرا (الساعة الأولى من فجر السبت بتوقيت غرينيتش)، متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا.

وأظهرت صور على شبكات التواصل الاجتماعي نافذة مقتلعة في طائرة تدلت من سقفها أقنعة الأوكسجين.

وأشار موقع “فلايت أوير” المتخصص في تتبع الرحلات الجوية إلى أن الطائرة التي كانت تقل 171 راكبا وستة من أفراد الطاقم، كانت على ارتفاع 5 آلاف متر.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مصر..اكتشاف مقابر تعود للعصرين البطلمي والروماني

مصر..اكتشاف مقابر تعود للعصرين البطلمي والروماني

2024-01-07 / 20:39
Photo of مصرع متسلقين جراء انهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية

مصرع متسلقين جراء انهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية

2024-01-07 / 19:30
Photo of توقيف أخطر مجرم دولي بالعاصمة الرباط

توقيف أخطر مجرم دولي بالعاصمة الرباط

2024-01-07 / 18:40
Photo of كحول “سام” يقتل 4 في تونس

كحول “سام” يقتل 4 في تونس

2024-01-07 / 16:36
Photo of تشييع جثمان إمام نيوجيرزي.. والشرطة تبحث عن القاتل

تشييع جثمان إمام نيوجيرزي.. والشرطة تبحث عن القاتل

2024-01-07 / 15:04
Photo of إيطاليا تدعو لتشكيل جيش أوروبي موحد

إيطاليا تدعو لتشكيل جيش أوروبي موحد

2024-01-07 / 14:40
Photo of استشهاد حمزة نجل مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح

استشهاد حمزة نجل مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح

2024-01-07 / 11:52
Photo of لبحث الحرب في غزة.. بلينكن يستكمل في الأردن جولته الإقليمية

لبحث الحرب في غزة.. بلينكن يستكمل في الأردن جولته…

2024-01-07 / 11:16
Photo of مقتل 6 فلسطينيين ومجندة إسرائيلية باشتباك في جنين

مقتل 6 فلسطينيين ومجندة إسرائيلية باشتباك في جنين

2024-01-07 / 10:25
Photo of الخارجية الأمريكية تنتقد بشدة انتهاك الحريات الدينية بالجزائر

الخارجية الأمريكية تنتقد بشدة انتهاك الحريات الدينية بالجزائر

2024-01-06 / 22:59

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق