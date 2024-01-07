تشييع جثمان إمام نيوجيرزي.. والشرطة تبحث عن القاتل

2024-01-07 / 15:04
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هبة بريس _ وكالات

شيع مئات المصلين، السبت، جثمان إمام مسجد توفي بعد إطلاق النار عليه خارج مسجد في نيوارك بولاية نيوجيرزي الأميركية،عقب صلاة فجر الأربعاء، فيما لا تزال الشرطة تبحث عن القاتل.

وأدى المصلون الجنازة على روح الإمام حسن شريف (52 عاما) في المسجد الذي وقع خارجه الحادث، حيث عمل إماما له على مدار الخمس سنوات الماضية، بحسب شبكة سي بي أس.

وبحسب ما نقلت الشبكة عن أقاربه، فإنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الإمام للهجوم، إذ تعرض لاعتداء في أغسطس الماضي وقد تمكن وقتها من مطارة المعتدي.

وقالت ابنته تاناسيا رامسون، “كان حسن شريف أبا وزوجا عظيما وركنا أساسيا في مجتمعنا، نحن ممتنون لكل الدعم الذي وجدناه في كل مكان، وهذا يوضح معدنه كشخص”.

ووجهت رامسون خطابا للقاتل قائلة: “سوف نجدك”.

ولم تحدد الشرطة بعد اسم المشتبه به أو الدافع وراء مقتل شريف، ولا تزال تبحث بفيديوهات يمكن أن تكون رصدت هجوم الأربعاء، لكنها لا تعتقد أن التحيز ضد المسلمين كان عاملا محفزا
وأعلنت سلطات المقاطعة مكافأة قدرها 25 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال القاتل، وأضاف مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، مبلغا إضافيا بعشرة آلاف دولار.

وقال رئيس مجلس أئمة نيوارك داود حق: “لقد أُزهقت حياة بسرعة، وبشكل مفاجئ للغاية وبلا معنى”.

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