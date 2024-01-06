بالفيديو: منع إطعام الطيور والحيوانات يثير سخط واستياء البيضاويين
أثار قرار منع إطعام الطيور والحيوانات الضالة سخط واستياء ساكنة مدينة الدار البيضاء وزوارها.
ووضعت جماعة الدار البيضاء، لافتة وسط ساحة محمد الخامس، حذرت من خلال المواطنين من اطعام الطيور والحيوانات.
وتسبب قرار الجماعة، في استياء وغضب فعاليات جمعوية وحقوقية معتبرين القرار جريمة في حق الحيوانت واساءة لصورة المدينة والبلاد حقوقيا.
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6 تعليقات
،رايت مثل هذا المنع في هولندا و السويد
كاع متقولش راه بلاد المسلمين هاذي
Hadchy li daro machi hwa hadak saraha
Saraha rah khas yeduro l3eks ymkn
يجب منع اعطاء الطيور الامل و ذلك يسبب لها أمراض ، مثل مدينة وجدة و بركان المعروفة بطائر اللقلاق الذي كان يسافر و كنا نراه في السماء يحلق عالياً و يأتي بالاكل له و لصغاره، حيث أصبح اليوم يقتات من الازبال و الاماكن القريبة من عشه
في الغالب كيعطيو ليهم الخبز و بدالك يتسببون في تسميم الطيور..الطيور ليست بحاجة لطعامكم..اتركوها تعيش بسلام..كل الدول تمنع دالك .هناك شيء يسمى دورة الحياة لا يجب المس به