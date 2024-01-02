واشنطن تندد بدعوة وزيرين إسرائيليين لتهجير سكان قطاع غزة

2024-01-02 / 23:53
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هبة بريس _ وكالات

ندّدت الولايات المتحدة بتصريحات أدلى بها وزيران إسرائيليان بشأن عودة مستوطنين يهود إلى قطاع غزة بعد الحرب الحالية مع تشجيع السكان الفلسطينيين على الهجرة من القطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان يوم الثلاثاء إن “الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة”.
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وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد أكد يوم الاثنين أنه يشجع على تهجير سكان قطاع غزة إلى دول العالم.

وقال بن غفير في مقطع مسجل نشره عبر صفحته على منصة “إكس”: “يجب علينا الاتجاه نحو حل تشجيع هجرة سكان غزة وهو الحل الصحيح والعادل والأخلاقي والإنساني”.

وأضاف: “لدينا شركاء حول العالم يمكنهم مساعدتنا، إن تشجيع هجرة سكان غزة سيسمح لنا بإعادة سكان الغلاف وسكان غوش قطيف”.

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