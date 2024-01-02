طنجة : إجهاض عملية تهريب طن و488 كلغ من الكوكايين

هبة بريس _ الرباط

علم ان عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، تمكنت بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، الثلاثاء 02 يناير الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي وحجز طن و488 كيلوغراما و80 غراما من مخدر الكوكايين.

وقد تم تنفيذ هذه العملية النوعية بتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية، في إطار علاقات التعاون العملياتي المشترك لمكافحة عمليات التهريب الدولي للمخدرات، وتحييد مخاطر وتهديدات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وقد تم ضبط هذه الشحنة من مخدر الكوكايين المكونة من 1277 صفيحة ، ضمن حاوية كانت على متن باخرة للنقل البحري تحمل علم دولة أوروبية، انطلقت من أحد الموانئ بدولة بأمريكا الجنوبية متوجهة صوب وجهتها النهائية بأحد الموانئ التركية.

وتجري مصالح الشرطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنة من مخدر الكوكايين، وكذا تحديد تقاطعاتها وارتباطاتها الدولية._ تقول ميدي 1 تيفي _

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