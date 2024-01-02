بنموسى يعلن تعديل تواريخ إجراء كل الامتحانات الموحدة
هبة بريس _ الرباط
أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء 2 يناير، أنها قد عملت على بلورة خطة وطنية متكاملة من أجل تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية.
وحسب بلاغ الوزارة فقد تم تأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع؛ مع ضمان انطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا يوم 10 يونيو 2024 بدل 03 يونيو 2024.
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4 تعليقات
الامتحان في يونيو لا شيء تغير..ضاع الزمن المدرسي وضاع تلاميذ التعليم العمومي.
من المهم القيام بخطة وطنية متكاملة من أجل تدبير الزمن المدرسي
Khas yezido y3atloh chwiya hsen
Awdi hadchy retard bzzf