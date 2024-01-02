مطالب للحكومة بإيجاد إطار قانوني للعمل عن بعد

2024-01-02 / 18:51
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هبة بريس _ الرباط

وجهت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة إلهام الساقي سؤالا شفويا، لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تصورها لاعتماد إطار قانوني للعمل عن بعد.

وتحدثت الساقي عن الثورة التي أحدثتها التكنولوجيا الحديثة على مستوى العديد من المجالات، وكان لبعض الأحداث الكبرى التي عرفها العالم دور كبير في هذه التحولات، كما هو الحال مع جائحة كوفيد، التي مست مجالات مختلفة من بينها عالم الشغل.

وهو الأمر الذي اعتبرته الساقي سمح بتطور فكرة العمل عن بعد خصوصا في بعض القطاعات التي ليس لها علاقة مباشرة مع المرتفقين.

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