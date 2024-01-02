رسميا.. السعودية تعلن انضمامها إلى مجموعة “بريكس”

هبة بريس - وكالات

أعلن التلفزيون الرسمي السعودي، اليوم الثلاثاء، انضمام المملكة العربية السعودية رسميا إلى مجموعة “بريكس”.

وذكر التلفزيون الرسمي السعودي: “حصلت المملكة العربية السعودية على العضوية الكاملة في مجموعة “بريكس” من بين ست دول أخرى، مما سيعزز مكانتها على الساحة العالمية”.

هذا و صرح ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم أمس الإثنين أن انضمام أعضاء جدد لمجموعة “بريكس” يكسبها وزنا أكبر في المعاملات الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أكد فيه كنعاني، أن بلاده أصبحت تتمتع بالعضوية الكاملة في مجموعة “بريكس”، ابتداء من يوم أمس الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “فارس”.

ولفت كنعاني إلى أن بلاده تركز على استغلال الفرص متعددة الأطراف والتعددية، لأن هذا الأمر له نهج اقتصادي وتجاري خاص.

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