مراكش : ايداع 4 جنود سجن الوداية بتهمة تسهيل عملية الهجرةالسرية

2024-01-02 / 14:04
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أحالت النيابة العامة بجنايات استئنافية مراكش، أربعة جنود سجن الوداية، من اجل متابعتهم بخصوص ملف متعلق بالهجرة السرية.

ووفق مصادر الجريدة، فالأمر يتعلق بجنود ينتمون للفوج الرابع للبحرية الملكية بسيدي إفني تبث تورطهم في تسهيل عمليات للهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية .

وكان الجنود المتهمين، قد تم الوصول اليهم، بعد تحقيقات في قضايا مهاجرين سريين، بعد احباط عمليات تهجير على مستوى الساحل الأطلسي لإقليم سيدي افني خلال السنة الماضية.

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