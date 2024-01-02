وجدة.. اضطراب جديد للتزود بالماء يصل إلى حد الانقطاع بأرجاء المدينة

2024-01-02 / 13:36
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هبة بريس - وجدة

أعلنت الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، مرة اخرى عـن اضـطـراب فـي التزود بالماء بأرجاء المدينة.

وحسب بلاغ للوكالة، فقد نتج الاضطراب عن أشغال تجديـد قـنـاة الـجـر انطلاقـا مـن سـد مشرع حمادي الذي يشرف عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لربـط القنـاة الجديدة عبر عدة مراحـل لتقليص مدة الانقطاعات عبر أشطر متعددة، وعليـه تمـت برمجة ربط الشطر الثالث من القناة بطول 5.6 كلم.

كما يضيف البلاغ ذاته، أن صبيب المـاء الصالح للشرب سيعـرف انخفاضا قـد يصـل إلى حـد الانقطاع ابتداءاً من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى الساعة السادسة من صبيحة اليوم الموالي، وذلك ابتداءاً من يوم الأربعـاء 03 يناير الجاري، على أن يعـود توزيـع المـاء الصالح للشرب تدريجياً إلى حالته الطبيعية ابتداءا من يوم الأربعاء 10 يناير الجاري.
كما تدعو الوكالة ساكنة مدينة وجدة إلى ترشيـد المـاء والاقتصاد في استعماله.

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