ترويج الماحيا يجر شخصا للاعتقال بالعيون

2024-01-02 / 13:08
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هبة بريس

تمكنت عناصر الدائرة السادسة للشرطة بالمنطقة الثانية للأمن بمدينة العيون، بتنسيق وثيق مع رئيس الملحقة الإدارية المختصة ترابيا، من إيقافف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، وذلك لاشتباه تورطه في قضية تتعلق بتحضير وترويج مسكر ماء الحياة.

وقد جرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى حي العودة بمدينة العيون، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنه عن حجز 160 لترا من المواد المخمرة، علاوة على لتر ونصف من صافي مسكر “الماحيا”، كما تم تفكيك معمل تقليدي خاص بتقطير المسكر.

وقد تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا إيقاف كل من له ارتباط بهاته القضية.

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