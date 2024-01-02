لمتابعة تنفيذ اتفاق 26 دجنبر.. بنموسى يستدعي النقابات التعليمية

2024-01-02 / 11:03
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هبة بريس - الرباط

وجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، دعوة للنقابات التعليمية لمتابعة تنفيذ اتفاق 26 دجنبر.

وذكرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أنها توصلت بدعوة من طرف وزارة التربية الوطنية لحضور اجتماع يوم الثلاثاء 02 يناير 2024 بمقر الوزارة بباب الرواح بالرباط لمتابعة تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023.

هذا ويشار الى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أعلنت عن اضراب أيام 3 و4 و5 يناير الجاري.

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