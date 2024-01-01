شرطي يصيب زميله بعيار ناري في تدخل لتحييد خطر “جماهير كروية” بالبيضاء

2024-01-01 / 23:05
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هبة بريس _ الدار البيضاء

علم قبل قليل أن شرطي من فرقة الدراجين اطلق رصاصة حية ليصيب زميله عن طريق الخطأ وذلك بمنطقة البرنوصي قرب مستشفى المنصور

وقال موفد “هبة بريس” من عين المكان إن الشرطي تدخل لتحديد خطر ناتج عن نزاع بين فصائل كروية غير ان الرصاصة أصابت شرطي آخر كان برفقته

إلى ذلك ؛ أكد موفد هبة بريس إن الحالة الصحية للشرطي حرجة فيما سجلت إصابات أخرى متفاوتة الخطورة في صفوف الفصائل الكروية المتنازعة

تفاصيل أكثر في الموضوع في المراسلة القادمة

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