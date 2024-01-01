فاس.. إدانة رئيس جماعة بإفران بسنة موقوفة التنفيذ ومصادرة جميع أملاكه

2024-01-01 / 22:21
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هبة _ فاس

هبة بريس _ فاس

أدانت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس رئيس جماعة بن الصميم نفوذ إقليم افران (ل _ ع) بسنة واحدة موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم مع تحميله الصائره وتحديد الاجبار في الحد الأدنى ومصادرة الحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة ومصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة المحجوزة والمملوكة للمتهم في حدود نسبة تملكه والمكتسبة بعد تاريخ 03 ماي 2007 تاريخ تنزيل قانون محاربة غسيل الأموال. وجاءت متابعته بناءا على شكاية تقدمت بها المعارضة سابقا.

وقد تمت إدانته من غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال و الحكم الابتدائي المذكور بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حق رئيس الجماعة الترابية بن الصميم في ملف سجل بتاريخ 25/09/2023 بإبتدائية فاس شعبة جرائم الأموال.

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