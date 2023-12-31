ليلة “البوناني” بسطات..الدرك الملكي يُغلق كافة المحاور ” فيديو”

2023-12-31 / 22:40
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محمد منفلوطي_هبة بريس

أحكمت مختلف عناصر الدرك الملكي بسطات، قبضتها بكافة المحاور الطرقية تحسبا لأي طارئ استعدادا لساعة الحسم المتزامنة واحتفالات رأس السنة الميلادية، وقد عاينت كاميرا هبة بريس العديد من نقاط المراقبة والتفتيش بأجهزة متطورة لتعقب كل من سولت نفسه أن يخلق الحدث من خلال عربدته وسكره العلني، تحت ذريعةالاحتفال بليلة الــــ”بوناني”.

هبة بريس، زارت منطقة أولاد سعيد ، حيث عاينت دوريات تابعة لعناصر الدرك الملكي بالمركز المذكور، وقائد قيادة امزورة وعناصر من القوات المساعدة، وفق مقاربة تشاركية لمواجهة أي طارئ. تنفيذا للتعليمات الصادرة عن القيادة الجهوية وسرية الدرك الملكي بسطات، والعمل على تكثيف المراقبة بمختلف مداخل المنطقة ومخارجها وبالقرب من النقاط الحساسة وبالقرب من الأماكن الحساسة.

العملية الأمنية تأتي في سياق التعليمات التي أعطتها القيادة الجهوية للدرك الملكي من أجل استتباب الأمن، وهي الحملة التي وُفِرت لها العديد من سيارات الخدمة والدراجات النارية للمساهمة في القيام بدوريات أمنية بمختلف المحاور الطرقية، ضمانا لسلامة وأمن المواطنين في سياق الاحتفالات بــــ”رأس السنة الميلادية”.

كاميرا هبة بريس رصدت جانبا من هذه الاستعدادات الأمنية ضمن الفيديو التالي:

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