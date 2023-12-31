اكادير : تعزيزات أمنية مكثفة لاستقبال ليلة رأس السنة طبعتها زيارة الحموشي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تشهد مدينة اكادير ومحيطها من المدن التابعة للأمن الولائي ( انزكان ايت ملول . أولاد التائمة . تارودانت . بيوكرى ، تزنيت ) تعزيزات أمنية كثيفة ، بعد يوم واحد من زيارة عبد اللطيف الحموشي لوسط المملكة ، اطّلع خلالها عن قرب على مجمل الاستعدادات ، كما عقد اجتماعات مخففة مع المسؤولين الأمنيين .

ووقف والي امن اكادير ، من صباح اليوم الأحد ، على ادق التفاصيل مع رؤساء الوحدات الأمنية بمختلف تخصصاتها ووضع خطة استباقية من خلال مجموعة من التدابير الأمنية، والرفع من اليقظة والجاهزية، بغية تأمين احتفالات راس السنه الميلادية وضمان أمن وسلامة المواطنين .

وتندرج هذه الترتيبات الأمنية ضمن مخطط استباقي لمصالح الأمن بمختلف أصنافها، لاتخاد تدابير وقائية مشددة مع الإعتماد على الرفع من حالة الإستنفار والتأهب من اجل التدخل المستعجل وقت النداء ، مع شن حملة تنقيط الهوية في مختلف مناطق اكادير ، من اجل توقيف المبحوث عنهم، وكذا التصدي لكل الأساليب الاجرامية.

وتروم الخطة الأمنية الرفع من درجة الجاهزية لذا الوحدات الأمنية، على مستوى مدينة اكادير منها وحدات السير والجولان، ووحدات التدخل السريع، والشرطة القضائية، وفرقة الأبحات والتدخلات الميدانية، وفرقة الدراجات المتنقلة والقوات المساعدة، مع الرفع من عدد سيارات الأمن المكلفة بالمحاور الطرقية الرئيسية ومنها المدخل الرئيسي لمدينة اكادير ، على مستوى السدود القضائية بمدخل يتكوين على الطريق السيار مراكش اكادير والطريق الرابطة بين انزكان واكادير .

كما تم تخصيص موارد بشرية، وإمكانات لوجستيكية، وخاصة بالمرافق العامة والمنشآت الحيوية مع تشديد الرقابة على عدد من المطاعم والملاهي الليلية.

وقد اشرف والي الامن ” مصطفى امرابضن “على الترتيبات الأمنية المتخدة مع المسؤولين الأمنيين، والتي تروم تفعيل الإستراتيجية الأمنية المبنية على أربع خطط، هي الخطة الإستباقية، والخطة الوقائية، والخطة التفاعلية، والخطة الزجرية، وكلها ترتيبات من شأنها تطويق وردع كل الأعمال العدوانية والإجرامية التي تقترفها مجموعة من العناصر المنحرفة، خلال الساعات القليلة التي تفصلنا عن احتفالات رأس السنة الجديدة.

نفس الاستعدادات باشرتها القيادة الجهوية للدرك والوقاية المدنية والقوات المساعدة والسلطة المحلية، بأكادير ، او بأقاليم جهة سوس ماسة ، من اجل تامين احتفالات راس السنة.

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