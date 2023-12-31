الملك يتبادل تهاني 2024 مع قادة دول

2023-12-31 / 18:35
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هبة بريس - و م ع

بمناسبة حلول السنة الميلادية 2024، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بطاقات تهنئة إلى قادة دول وحكومات الدول الشقيقة والصديقة، أعرب فيها جلالته عن متمنياته لهم بسنة سعيدة يعمها السلام والرخاء.

وبنفس المناسبة، توصل صاحب الجلالة ببطاقات ورسائل التهاني من قادة هذه الدول وعدد من سامي الشخصيات الدولية، أعربوا فيها عن متمنياتهم لجلالته بدوام الصحة والسعادة، وبمزيد من التقدم والرخاء للشعب المغربي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، حفظه الله.

ويتعلق الأمر إلى حدود هذا اليوم بـ :

– صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله؛

– صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛

– صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ؛

– صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة؛

– صاحب الجلالة الملك فيليب، ملك البلجيكيين، وصاحبة الجلالة الملكة ماتيلد ؛

– صاحب السمو الملكي هنري الأول، دوق لوكسمبورغ الأكبر، وصاحبة السمو الملكي ماريا تريزا ؛ دوقة لوكسمبورغ الكبرى ؛

– فخامة السيد فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية ؛

– فخامة السيد شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية ؛

– فخامة السيد فلاديمير بوتين، رئيس فيدرالية روسيا ؛

– فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية ؛

– فخامة السيد يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا،

– فخامة السيد سردار بردي محمدوف، رئيس جمهورية تركمنستان ؛

– فخامة السيد بول بيا، رئيس جمهورية الكاميرون ؛

– فخامة السيد سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية ؛

– فخامة السيد ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا ؛

– معالي السيد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي.

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