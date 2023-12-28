إعلان مقتل “أكبر رهينة” محتجزة لدى حماس في قطاع غزة

هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن مقتل رهينة تحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية، محتجزة في غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن تجمع نير عوز السكاني في جنوب إسرائيل إعلانه الخميس في بيان مقتل جوديث واينستاين حاغاي متأثرة بجروحها التي أصيبت بها خلال هجوم السابع من أكتوبر، حيث “تم السماح الآن بإعلان مقتلها في هجوم السبت”.

ويأتي الإعلان بعد أيام عدة من إعلان مقتل زوجها غاد حاغاي (السبت)، الذي اختطف معها، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس، وما زال جثمانيهما في قطاع غزة.

وتعتبر جوديت حاغاي أكبر سيدة محتجزة لدى حماس في قطاع غزة إذ تبلغ من العمر 70 عاما، وهي “أم لأربعة وجدة لسبعة وعملت معلمة للغة الإنكليزية متخصصة بالعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وأولئك الذين يعانون من مشاكل في التركيز”.

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