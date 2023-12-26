مراكش : السلطات تمنع مسيرة لمتضرري زلزال الحوز

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها ، أن السلطات الأمنية ، بجماعة تامصلوحت، إقليم الحوز، قد منعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية لمجموعة من المواطنين، كانوا متجهين صوب مقر ولاية جهة مراكش آسفي، بعد “إقصائهم من الدعم المخصص للمتضررين من زلزال الحوز”.

وأضافت ذات المصادر، أن المسيرة انطلقت من منطقة تابعة للجماعة الترابية أمزميز، وتوجهت عبر الطريق الإقليمية نحو مراكش، قبل أن تعترضها عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، بعد بلوغها المجال الترابي لجماعة تمصلوحت، حيث وقفت القوة العمومية في وجه المحتجين الذين قرروا الزحف في مسيرة على الأقدام نحو ولاية جهة مراكش آسفي، احتجاجا على ما أسموه “الإقصاء الذي طالهم من المساعدات التي خصصتها الدولة للمتضررين من كارثة الزلزال”.

وأكدت ذات المصادر، أن السلطات استطاعت إقناع العشرات من المواطنين بالعدول عن المسيرة الاحتجاجية، والعودة لمنازلهم بأمزميز، واعدة إياهم بحل مطالبهم.

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