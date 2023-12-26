مهرجان دار الفن بفاس يكرم الفنان جمال العبابسي
يهدي مهرجان دار الفن الدولي للمسرح وفنون الفرجة بفاس، دورته الخامسة، التي ستقام من 28 إلى 31 دجنبر 2023، تحت شعار”فاس تتنفس مسرحا وفرجة” للممثل المسرحي، الذي تألق في كثير من الأعمال الفنان جمال العبابسي.
فبعد الفنان محمد تسولي في الدورة الأولى، بعبد الكريم برشيد في الثانية، والفنانة بشرى اهريش في الثالثة، فيما الرابعة تميزت بتكريمين رائعين للفنانين حسن مكيات وخديجة عدلي، ارتأت هذه الدورة ان تحتفي بأحد الوجوه البارزة في المجال المسرحي، وأيضا التلفزيوني والسينمائي،و هو الفنان جمال العبابسي عاشق المسرح بامتياز.
وتتميز هذه الدورة، ببرمجة غنية ومتنوعة، تضم بالخصوص، تقديم عروض مسرحية وطنية احترافية، وأخرى دولية ذات بعد أفريقي، فضلا عن ورشات تأطيرية، وماستر كلاس مع المخرج أمين ناسور، وغيرها.
وتسعى هذه التظاهرة المسرحية، منذ انطلاقها إلى المساهمة الفعالة والقوية، في تعزيز التنشيط الثقافي والفني المحلي والوطني، وجعل الفرجة المسرحية الهادفة وما يرافقها من فقرات موازية، محطة إبداعية للتربية وتطوير المهارات والكفاءات واكتشاف المواهب، وإزهار جيل جديد من الشباب.
يشار الى ان هذه الدورة، تقام بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، وبشراكة مع مجلس مقاطعة جنان الورد، ومجلس مقاطعة المرينيين وبشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة بجهة فاس مكناس.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
” ما بحبـش حـد إلا أنـت والعـالـم يـجـي وراك ” 1 ـ (أغنية سيد الغرام يجمع أصالة وأسما لمنور) «كون جات عليا ننسا ونرت.. ونقول باراكا لعمر اللي را.. شكون يبغي قلبو يعيش فجرا.. كداب اللي قال الحب كلو فرا.. شايلاه أسيد لغرا.. إش بغيتي فين.. وإش حلال ولا حرا.. إيلا حبين.. ما حيلتي لحبيب غيابو طو.. ولا قلبي اللي فالشوق تهو.. ما عندي غي الله عليه نعو.. كان عليا قبل ما نحب نسو.. شايلاه أسيد لغر.. إش بغيتي فين.. واش حلال ولا حرا». 2 ـ (أجمل أغنية أنا مستغرب أن أصالة تجاهلتها و ما بتغنيها فحفلاتها !!) كلمات الأغنية الله جاب الله خد عمرها ماوقفت على حد زي ماتعودت قربك بكرة اتعود على البعد مش هضيع لو عني غبت مش هموت لو يوم بعدت قادرة الايام تطيب جرحي مهما في يوم تعبت واللي فات هعتبره مات صورة في كتاب زكريات صفحة مطوية في حياتي إتنست ويا اللي فات ليه اعلق نفسي بيك وانت حد مالوش وعد كل يوم بحال جديد مرة قرب ومرة بعد الفراق احسن كتير من الحياة في عذاب وعند اللي بينا مكنش خير يبقى احسن ننسى بعض واللي فات هعتبره مات صورة في كتاب زكريات صفحة مطوية في حياتي اتنست ويا اللي فات “لملحن محمود الخيامي أغنيته أصالة والتي تحمل اسم “الله جاب”، مؤكداً أنه شعر”. 3 ـ (أيام زمان فاس عاصمة العلم و المعرفة و الإعلانات) وجدت ورقة مكتوب عليها “الله يرحم إلي جا و جب” و كانت عبارة عن مسابقة زبدة نباتية “لابريري كتبت إسمي و أرسلتها عبر البريد و فزت بجائزة عبارة عن تلفاز من نوع سوني و عندما ذهبت لإحضاره عوض سوني أعطوني فيلبس 21 بوصة هههه