يايا توريه يرشح المنتخب المغربي للتتويج بكأس أمم أفريقيا

رشح الدولي الإيفواري السابق، يايا توريه، المنتخب الوطني المغربي للتتويج بكأس أمم أفريقيا المقررة مطلع العام القادم بساحل العاج.

وقال توريه في تصريح صحافي: “من الطبيعي أن أرشح منتخب بلدي كوت ديفوار للفوز بكأس أمم أفريقيا، تمتلك كوت ديفوار، فريقًا قويًا والعديد من اللاعبين الموهوبين وذوي الخبرة”.

وأضاف: “لكن إذا اضطررت لاختيار المنتبخات التي أعتقد أنها مرشحة؛ فسأقول السنغال والمغرب وغينيا بيساو وجنوب أفريقيا، لقد كان أداء هذه المنتخبات مثيرًا للإعجاب في التصفيات”.

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