FILE PHOTO: Cameroon soccer player Samuel Eto'o arrives for the FIFA Ballon d'Or 2015 awards ceremony in Zurich, Switzerland, January 11, 2016 REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

نجلة إيتو تصدم والدها وترفع دعوى فضائية ضده

2023-12-24 / 16:39
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هبة بريس _ رياضة

قررت ابنة صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، رفع دعوى قضائية ضد هذا الأخير، بسبب عدم تأديته التزاماته كأب.

وأوضح موقع “فوت ميركاتو” نقلا عن صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن آني بارانكا، البالغة من العمر 21 عاما، قررت توجيه الاتهامات لـ إيتو بعد أن باءت كل محاولاتها لمقابلته عدة مرات بالفشل.

وتقدمت الشابة بشكوى ضد والدها صامويل إيتو، بسبب عدم تأديته التزاماته كأب، بعد أن أقرت المحكمة في وقت سابق بأن رئيس الاتحاد الكاميروني، هو الأب البيولوجي لـ”آني بارانكا”، عقب إجراء اختبار الحمض النووي.

وبحسب المصدر ذآته، فإن إيتو، أمر بدفع نفقة قدرها 10 آلاف يورو لابنته عام 2015، ولكنه كان يتهرب دائما من تأدية التزماته كأب، وهو ما دفع الفتاة إلى تقديم شكوى ضده.

وجاء في الوثيقة المرفوعة إلى القاضي المكلف بالقضية: “آني ليست مستقلة مالياً، فهي تدرس بعيداً عن المنزل وتحظى بدعم والدتها، التي بالكاد تتمكن من ضمان حياة كريمة لها. وتعاني من وضع نفسي هش وانعدام شخصية الأب، كما أنها تعاني من صعوبات اقتصادية”.

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