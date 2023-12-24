في خطوة غريبة.. نحر “عتروس” في ملعب النادي القنيطري لطرد النحس

لجأ أحد أعضاء المكتب المسير للنادي القنيطري إلى نحر “عتروس” في الملعب البلدي، وذلك لطرد نحس النتائج السلبية.

وتفاعلا مع الواقعة قال النادي القنيطري في بيان له إن: “ذبح عتروس بالملعب البلدي بالقنيطرة مبادرة شخصية من عضو ومنخرط بالكاك لم تكن له نية الإساءة للنادي أو جماهيره”.

يشار إلى أن فريق النادي القنيطري يحتل حاليا المركز السادس في بطولة القسم الوطني هواة برصيد 19 نقطة بعد مرور 13 جولة على بداية الموسم.

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