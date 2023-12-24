في خطوة غريبة.. نحر “عتروس” في ملعب النادي القنيطري لطرد النحس

في خطوة غريبة.. نحر “عتروس” في ملعب النادي القنيطري لطرد النحس

2023-12-24 / 14:51
0

لجأ أحد أعضاء المكتب المسير للنادي القنيطري إلى نحر “عتروس” في الملعب البلدي، وذلك لطرد نحس النتائج السلبية.

وتفاعلا مع الواقعة قال النادي القنيطري في بيان له إن: “ذبح عتروس بالملعب البلدي بالقنيطرة مبادرة شخصية من عضو ومنخرط بالكاك لم تكن له نية الإساءة للنادي أو جماهيره”.

يشار إلى أن فريق النادي القنيطري يحتل حاليا المركز السادس في بطولة القسم الوطني هواة برصيد 19 نقطة بعد مرور 13 جولة على بداية الموسم.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of النصب والاحتيال يجر 6 أشخاص للاعتقال بفاس

النصب والاحتيال يجر 6 أشخاص للاعتقال بفاس

2023-12-24 / 16:54
Photo of نجلة إيتو تصدم والدها وترفع دعوى فضائية ضده

نجلة إيتو تصدم والدها وترفع دعوى فضائية ضده

2023-12-24 / 16:39
Photo of الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يسقط أمام وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يسقط أمام وولفرهامبتون

2023-12-24 / 16:30
Photo of سفيان رحيمي يساهم في قيادة العين للفوز أمام البطائح

سفيان رحيمي يساهم في قيادة العين للفوز أمام البطائح

2023-12-24 / 16:00
Photo of يايا توريه يرشح المنتخب المغربي للتتويج بكأس أمم أفريقيا

يايا توريه يرشح المنتخب المغربي للتتويج بكأس أمم أفريقيا

2023-12-24 / 15:30
Photo of رحيمي يساوي 6 ملايير في بورصة اللاعبين

رحيمي يساوي 6 ملايير في بورصة اللاعبين

2023-12-24 / 14:34
Photo of رحيمي يساوي 6 ملايير في بورصة اللاعبين

رحيمي يساوي 6 ملايير في بورصة اللاعبين

2023-12-24 / 14:34
Photo of لوزا يكشف لأول مرة كواليس لقطته المثيرة للجدل أمام مصر في “الكان”

لوزا يكشف لأول مرة كواليس لقطته المثيرة للجدل أمام…

2023-12-24 / 12:56
Photo of زياش على موعد مع المشاركة في “ديربي إسطنبول”

زياش على موعد مع المشاركة في “ديربي إسطنبول”

2023-12-24 / 12:08
Photo of البطولة الإحترافية.. نهضة بركان والرجاء الرياضي وجها لوجه

البطولة الإحترافية.. نهضة بركان والرجاء الرياضي وجها لوجه

2023-12-24 / 11:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق