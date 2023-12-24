لوزا يكشف لأول مرة كواليس لقطته المثيرة للجدل أمام مصر في “الكان”

كشف الدولي المغربي عمران لوزا، متوسط ميدان واتفورد الإنجليزي، لأول مرة، كواليس لقطته المثيرة للجدل أمام المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا 2021.

وكان المنتخب الوطني المغربي قد تحصل في الأنفاس الأخيرة من مباراته ضد مصر على كرة ثابتة، بعدما كان أسود الأطلس متأخرين بهدفين لواحد، إذ نفذها بطريقة سيئة ما جعل المنتخب المصري يبني هجمة مرتدة عقب ذلك.

وقال لوزا في تصريح له بشأن تفاصيل وكواليس هذه اللقطة: “أتذكر حينها أن المدرب حاليلوزيتش كان خلفي وهو يصرخ وطالبني بالتمرير إلى حكيمي”.

وأضاف: “كنت أعلم أنه ليس أفضل خيار، لكن نفذت ما طلبه مني المدرب”.

وتابع: “الوم يلومني كثيرون على ذلك، لهذا أريد توضيح الأمور، لأن الحقيقة مهمة جدا”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp