البطولة الإحترافية.. نهضة بركان والرجاء الرياضي وجها لوجه

يلتقي نهضة بركان مع ضيفه الرجاء الرياضي، اليوم الأحد بداية من السادسة مساء بالملعب البلدي لبركان، ضمن الجولة 12 من البطولة الإحترافية.

ويحتل نهضة بركان المركز الرابع في البطولة برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن خصمه الرجاء الرياضي، الذي يتواجد في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

ويطمح نهضة بركان لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الإرتقاء نحو رتبة الوصافة، بينما يسعى الرجاء للعودة بنقاط الفوز من بركان لالتحاق بالجيش الملكي في الصدارة

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