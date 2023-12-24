زياش على موعد مع المشاركة في “ديربي إسطنبول”

زياش على موعد مع المشاركة في “ديربي إسطنبول”

2023-12-24 / 12:08
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سيكون الدولي المغربي حكيم زياش على موعد مع المشاركة في “ديربي إسطنبول”، عندما يحل فريقه غلطة سراي ضيفا على غريمه التقليدي فنربخشة، اليوم الأحد، ضمن الجولة 18 من الدوري التركي.

وينتظر أن يدخل زياش مباراة اليوم أساسيا من جانب غلطة سراي، في ظل دوره الفعال داخل تركيبة فريقه.

وسيعرف الديربي منافسة قوية بين طرفيه، خاصة وأن فنربخشة وغلطة سراي يقتسمان صدارة الدوري برصيد 43 نقطة لكل واحد منهما.

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