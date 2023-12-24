أنشيلوتي يوجه رسالة لعشاق ريال مدريد

وجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، رسالة إلى جماهير الميرنجي بمناسبة أعياد رأس السنة.

وقال أنشيلوتي في تصريحات للموقع الرسمي لريال مدريد “هذه الإجازات مصنوعة من أجل الحلم”.

وتابع “أحلامكم أشارككم إياها أنا والفريق الملكي بأكمله”.

وأضاف المدير الفني الإيطالي “نحن معا دائما حتى النهاية.. عيد ميلاد سعيد وعام 2024 سعيد”.

ويحتل ريال مدريد، صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة، بالتساوي مع جيرونا، متفوقا على برشلونة وأتلتيكو مدريد بفارق 7 نقاط.

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