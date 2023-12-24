برشلونة يدرس بيع ليفاندوفسكي لأحد الأندية السعودية

انقلب مسئولو نادي برشلونة، على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الكتالوني، خلال الموسم الحالي.

ويرتبط روبرت ليفاندوفسكي بعقد مع ناديه برشلونة حتى صيف عام 2026.

وبحسب صحيفة “سبورت”، فإن مسئولي البارسا يؤكدون بقوة أن ليفاندوفسكي لن يرحل في صيف 2024.

وتابعت “كما أن وكيل ليفاندوفسكي، بيني زاهافي، أقسم بأن اللاعب سيفي بعقده، لكن الواقع مختلف عما يتردد في وسائل الإعلام”.

وأشارت إلى تزايد الغضب الكتالوني تجاه مستوى ليفاندوفسكي، لدرجة أن اللاعب لم يعد “غير قابل للمس” في النادي.

وشددت الصحيفة على أن مسئولي برشلونة يعملون سرا على بيع ليفاندوفسكي في الصيف المقبل لأحد الأندية السعودية.

وأوضحت أن هناك المزيد من الأصوات في إدارة برشلونة، ظهرت مؤخرا لتأييد رحيل ليفاندوفسكي، خاصة مع الارتفاع الكبير في راتبه خلال الموسم المقبل.

وكشف مصدر أن أحد ممثلي برشلونة تحدث بالفعل مع وسيط رسمي في السعودية، وذلك لاستطلاع إمكانية انتقال اللاعب إلى دوري روشن.

وذكرت سبورت “زاهافي لا يعارض الأمر، أما برشلونة ينوي طلب 30 مليون يورو للسماح برحيل ليفاندوفسكي، لكن الرقم الأكثر واقعية للصفقة سيكون 20 مليونا”.

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