الوداد تحقق فوزا مهما على يوسفية برشيد وتقترب من صدارة الترتيب

حقق الوداد الرياضي فوزا مهما على نظيره يوسفية برشيد، مساء اليوم، بهدف لصفر، في مباراة مؤجلة عن الدورة 9 من البطولة الإحترافية الأولى، على أرضية ملعب البشير بالمحمدية.

ومع بداية المواجهة، حرص الوداد على ضرورة السيطرة على خط الوسط، من أجل خلق أكبر عدد من فرص التسجيل، لوصول مرمى أشرف هلال،في لقاء لم يندفع فيه الفريق الحريزي كثيرا لمناطق الوداد، وبإستثناء تحركات أيت أورحبي والضاوي، فإن لاعبي اليوسفية لم يغامروا كثيرا بالضغط في الوقت الذي إكتفوا فيه بحماية الخط الخلفي. الوداد لم ينتظر كثيرا، إذ إفتتح حصة التسجيل في الدقيقة 17 عن طريق اللاعب يحيى عطية الله،ليتواصل المد الأحمر بحضور جيد للفريق البيضاوي الذي سيطر على الشوط الأول طولا وعرضا، في حين عجزت عناصر الفريق البرشيدي عن هز شباك الحارس يوسف المطيع.

ورغم مناورات زملاء يونس جريسي من أجل إختبار قدرات الوداد بالإعتماد على التسرب عبر الأطراف، إلا أن الوداد ظل يقظا وأغلق المنافذ في وجه لاعبي أبناء برشيد. ولم يتوقف الحضور القوي للوداد ضم منافسه، في الوقت الذي تم الزج باللاعب بوهرة مع مطلع الشوط الثاني بدل زكرياء دراوي، مقابل ذلك بحث لاعبو يوسفية برشيد عن كيفية الخروج من قوقعتهم، لكنهم إصطدموا بطرد اللاعب صالح السلامي، وهو الأمر الذي إستفاد منه الفريق الأحمر الذي تعامل مع المواجهة بذكاء بعدما واصل الضغط على المنافس الحريزي بالإعتماد على تسربات بوهرة والظهير الأيسر شتي، قبل أن يعرف الفريق البيضاوي كيفية حسم المواجهة لصالحه.

وبفوزه في مباراة اليوم رفع الوداد رصيده إلى 22 نقطة في الصف الثالث، مقابل ذلك تجمد رصيد يوسفية برشيد في 8 نقاط.

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