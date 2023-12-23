يوسف النصيري على “رادار” مانشستر يونايتد

يوسف النصيري على “رادار” مانشستر يونايتد

2023-12-23 / 18:27
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خل الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم فريق إشبيلية الإسباني لكرة القدم، دائرة اهتمام مانشستر يونايتد للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار رغبة الطاقم التقني للشياطين الحمر بقيادة المدرب إيريك تن هاغ لتعزيز الخط الهجومي للفريق.

وأكدت صحيفة “ذا صن” في تقرير لها أن مانشستر يونايتد يضع النصيري كصفقة محتملة في المركاتو الشتوي المقبل، بعد أن علم أن سيرهو غيراسي، لاعب شتوتغارت يفضل الانتقال إلى توتنهام.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد أكدت أن إدارة الفريق الأندلسي باتت مستعدة لبيع ما تبقى من عقد النصيري في حال توصلها بعرض يُلبي طموحاتها المالية، بحكم أن مسؤولي الفريق يُفضلون الاستثمار في نجومه لإنعاش خزينته المالية.

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