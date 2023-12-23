النصيري ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد في الانتقالات الشتوية

2023-12-23 / 18:25
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هبة بريس - و م ع

أوردت وسائل إعلام بريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يسعى إلى التعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري برسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب الموقع المتخصص “Sky Sports” على منصة إكس (Twitter) أن مانشستر يونايتد يتابع مهاجم إشبيلية في أفق تعاقد محتمل معه في يناير المقبل.

وقالت صحيفة “The Sun” اليومية، من جانبها، إن نادي مانشستر يونايتد يخطط لضم المهاجم بمبلغ 16 مليون جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن النصيري يظل أحد أعمدة هجوم إشبيلية منذ 2020.

ووفقا للموقع المتخصص “TORED.com”، قد يكون النيصري “أحد التعزيزات الرئيسية” لمانشستر يونايتد، على اعتبار أنه “أثبت نفسه على الساحة الدولية من خلال لعب دور حاسم في رحلة المغرب المثيرة للإعجاب نحو الدور نصف النهائي من كأس العالم”.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 26 عاما 9 أهداف هذا الموسم. وقد يفكر نادي إشبيلية في بيع اللاعب الذي يمتد عقده إلى 2025، بالنظر إلى العجز المالي الذي بلغ 90 مليون يورو خلال المواسم الثلاثة الماضية، حسب ما كتبت صحيفة “Daily Mail”.

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