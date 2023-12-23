في غياب أكرد وامرابط.. ويستهام يعمق جراح مانشستر يونايتد

في غياب أكرد وامرابط.. ويستهام يعمق جراح مانشستر يونايتد

2023-12-23 / 17:18
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اقتنص ويستهام يونايتد فوزا ثمينا من ضيفه مانشستر يونايتد لهدفين لصفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحسم ويستهام الفوز في الشوط الثاني حيث تقدم جارود باوين بهدف في الدقيقة 72 ثم أضاف الغاني محمد قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 78.

الفوز رفع رصيد ويستهام إلى 30 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين عن مانشستر صاحب المركز الثامن.

واستمرت كبوة مانشستر يونايتد، حيث لم يعرف الفريق طعم النصر في أخر أربع مباريات على مستوى كافة المسابقات.

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