المنتخب الوطني للشبان يرفع كأس البطولة العربية للدراجات

توج المنتخب الوطني للشبان بطلا للعرب في السباق العام على الطريق، الذي أقيم السبت بالرياض ، ضمن منافسات البطولة العربية للسباقات على الطريق، التي اختتمت اليوم بالعاصمة السعودية، وبذلك تم عزف النشيد الوطني للمرة الرابعة في هذه التظاهرة الرياضية العربية التي عرفت مشاركة منتخبات 12 بلدا.

وتقدم المنتخب المغربي، المتكون من أشرف الكريمي وسعيد آيت أقبور والمهدي العرباوي ويحي بوركيلة، الذي رفع كأس البطولة وتوج بالميدالية الذهبية ،على المنتخبين الجزائري (ميدالية فضية) والعراقي (ميدالية برونزية).

وعلى مستوى الفردي عام ظفر بالميدالية الذهبية أشرف الكريمي ، الذي قطع مسافة السباق التي بلغت 124 كلم في ظرف 3 س و7 د و24 ث و 29 جزء المائة، متقدما بالسرعة النهائية على الجزائري بشير شنافي ( نفس التوقيت) ، بينما أحرز الميدالية البرونزية سعد آيت أقبور وحل المغربي الثالث المهدي العرباوي في المركز الرابع.

وبذهبية منتخب الشبان ترتفع حصيلة المشاركة المغربية إلى عشر ميداليات ، أربع ذهبيات وثلاث فضيات ومثلها من البرونز.

وكان محسن الكورجي قد توج ،يوم الأربعاء، بذهبية سباق الفردي ضد الساعة ، فيما أحرز المنتخب الوطني للكبار يوم الاثنين، ذهبية السباق على الطريق ضد الساعة حسب الفرق، والذي ضم المتسابقين أشرف الدغمي ومحسن الكورجي وعادل العرباوي والحسين الصباحي.

ورغم تعرض إثنين من أعضائه البارزين للسقوط وإكمال السباق بثلاثة متسابقين أحرز المنتخب المغربي للكبار الميدالية الفضية للسباق العام على الطريق حسب الفرق ، أمس الجمعة ، حيث

قطع المتسابقون المغاربة الثلاثة محسن الكورجي واسامة خافي وعادل العرباوي مسافة 155 كلم في زمن قدره 11 س و دقيقة واحدة و 44 ث و76 جزء المائة ، وهو نفس توقيت المنتخب الجزائري الذي حل في المركز الأول ؛ فيما فاز المنتخب الإماراتي بالميدالية البرونزية.

وتوج المنتخب المغربي بالميدالية الفضية رغم تعرض البطلين أشرف الدغمي ويوسف بدادو للسقوط في اللفة الأخيرة من السباق مما استدعى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاجات الأولية والخضوع لبعض الفحوصات اللازمة وهو الأمر الذي أثر نوعا ما على الأداء العام للفريق .

وكانت المتسابقة المغربية سلمى حريري ، قد أحرزت يوم الخميس فضية سباق الفردي عام ، علما بأنها فازت يوم الثلاثاء، ببرونزية سباق الفردي ضد الساعة ( فئة أقل من 23 سنة ).

ومن جهته، أحرز المنتخب المغربي للشبان، المتكون من أشرف الكريمي والمهدي العرباوي وسعد آيت أقبور ويحي بوركيلة ، يوم الأحد الماضي، الميدالية الفضية للسباق ضد الساعة حسب الفرق .

يذكر أن الدراجة المغربية كانت قد تألقت في دورة الألعاب العربية بالجزائر ( 15-5 يوليوز 2023 ) بحصدها ذهبيتين في سباق ضد الساعة فردي بواسطة محسن كورجي وحسب الفرق بواسطة الرباعي أشرف الدغمي ، محسن الكورجي ، عادل العرباوي وأسامة خافي، كما أحرزت فضية السباق على الطريق حسب الفرق.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp