حارث ضمن قائمة أفضل 5 ممررين في الدوري الأوروبي

نجح أمين حارث الدولي المغربي متوسط ميدان فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي لكرة القدم، في تحقيق أرقام جيدة في المباريات التي شارك فيها مع ممثل الجنوب الفرنسي ضمن مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الأوروبي على منصة “إكس” قائمة أفضل خمسة ممررين في المسابقة، ضمنهم “الأسد الأطلسي” أمين حارث أحد أبرز لاعبي مارسيليا الذي عاد إلى الواجهة بقوة بعد طول غياب بداعي الإصابة.

وحل حارث في الرتبة الثانية مناصفة مع كل من فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن الألماني)، جيمس وارد براوس (وست هام الإنجليزي)، جوناثان كلاوس (أولمبيك مارسيليا)، وذلك حسب إحصائيات حساب “يوروبا ليغ”.

وقدم أمين حارث، 4 تمريرات حاسمة خلال ست مباريات خاضها حتى الآن في المسابقة الأوروبية، مساهما في تأهله إلى دور خروج المغلوب حيث سيُواجه شاختار دونيتسك الأوكراني.

يُشار إلى أن حارث شارك في 24 مباراة مع مارسيليا حتى الآن في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفين وكان وراء 6 تمريرات حاسمة.

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