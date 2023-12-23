حارث ضمن قائمة أفضل 5 ممررين في الدوري الأوروبي

حارث ضمن قائمة أفضل 5 ممررين في الدوري الأوروبي

2023-12-23 / 14:26
0

نجح أمين حارث الدولي المغربي متوسط ميدان فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي لكرة القدم، في تحقيق أرقام جيدة في المباريات التي شارك فيها مع ممثل الجنوب الفرنسي ضمن مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الأوروبي على منصة “إكس” قائمة أفضل خمسة ممررين في المسابقة، ضمنهم “الأسد الأطلسي” أمين حارث أحد أبرز لاعبي مارسيليا الذي عاد إلى الواجهة بقوة بعد طول غياب بداعي الإصابة.

وحل حارث في الرتبة الثانية مناصفة مع كل من فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن الألماني)، جيمس وارد براوس (وست هام الإنجليزي)، جوناثان كلاوس (أولمبيك مارسيليا)، وذلك حسب إحصائيات حساب “يوروبا ليغ”.

وقدم أمين حارث، 4 تمريرات حاسمة خلال ست مباريات خاضها حتى الآن في المسابقة الأوروبية، مساهما في تأهله إلى دور خروج المغلوب حيث سيُواجه شاختار دونيتسك الأوكراني.

يُشار إلى أن حارث شارك في 24 مباراة مع مارسيليا حتى الآن في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفين وكان وراء 6 تمريرات حاسمة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of المنتخب الوطني للشبان يرفع كأس البطولة العربية للدراجات

المنتخب الوطني للشبان يرفع كأس البطولة العربية للدراجات

2023-12-23 / 16:24
Photo of أشرف الكريمي يتوج بطلا للعرب في سباق الدراجات فردي

أشرف الكريمي يتوج بطلا للعرب في سباق الدراجات فردي

2023-12-23 / 14:51
Photo of الجيش الملكي ينتصر على اتحاد تواركة بثلاثية

الجيش الملكي ينتصر على اتحاد تواركة بثلاثية

2023-12-23 / 13:57
Photo of لاعبو اتحاد طنجة يواصلون الإضراب عن التداريب

لاعبو اتحاد طنجة يواصلون الإضراب عن التداريب

2023-12-23 / 13:16
Photo of الكاف: “المغرب أنهى 2023 رائدا للكرة في القارة”

الكاف: “المغرب أنهى 2023 رائدا للكرة في القارة”

2023-12-23 / 12:25
Photo of حكيمي: “أحب تسجيل الأهداف من الركلات الحرة”

حكيمي: “أحب تسجيل الأهداف من الركلات الحرة”

2023-12-23 / 11:05
Photo of الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يضيع فرصة إعتلاء الصدارة

الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يضيع فرصة إعتلاء الصدارة

2023-12-22 / 23:10
Photo of الإصابة تضرب نجم مانشستر سيتي

الإصابة تضرب نجم مانشستر سيتي

2023-12-22 / 22:06
Photo of الإصابات تربك الركراكي قبل أقل من شهر على إنطلاق كأس أفريقيا

الإصابات تربك الركراكي قبل أقل من شهر على إنطلاق…

2023-12-22 / 21:21
Photo of مانشستر سيتي يتوج بطلا لمونديال الأندية

مانشستر سيتي يتوج بطلا لمونديال الأندية

2023-12-22 / 20:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق