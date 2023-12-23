أشرف الكريمي يتوج بطلا للعرب في سباق الدراجات فردي

توج الدراج الشاب المغربي أشرف الكريمي بطلا للعرب في سباق الفردي عام على الطريق، الذي أقيم السبت بالرياض ، ضمن منافسات البطولة العربية للسباقات على الطريق، التي ستختتم اليوم بالعاصمة السعودية، وبذلك تم عزف النشيد الوطني لثالث مرة في هذه التظاهرة العربية التي تعرف مشاركة منتخبات 12 بلدا.

وقطع الكريمي مسافة السباق التي بلغت 124 كلم في ظرف 3 س و7 د و24 ث و 29 جزء المائة، متقدما بالسرعة النهائية على الجزائري بشير شنافي ( نفس التوقيت) ، بينما أحرز الميدالية البرونزية سعد آيت أقبور وحل المغربي الثالث المهدي العرباوي في المركز الرابع.

وكان محسن الكورجي قد توج ،يوم الأربعاء، بذهبية سباق الفردي ضد الساعة ، فيما أحرز المنتخب الوطني للكبار يوم الاثنين، ذهبية السباق على الطريق ضد الساعة حسب الفرق، والذي ضم المتسابقين أشرف الدغمي ومحسن الكورجي وعادل العرباوي والحسين الصباحي.

وبذهبية اليوم ترتفع حصيلة المشاركة المغربية إلى تسع ميداليات ، ثلاث ذهبيات ومثلها من الفضة والبرونز.

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